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АНАЛІТИКА

Україна та США працюють над текстом безпекового договору

 

Україна працює з США над укладенням договору про гарантії безпеки на 10 років. Наразі вже ведеться робота над "конкретним текстом" документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

"Наші команди працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що Київ працює над фіксацією конкретних рівнів підтримки з боку Вашингтону на цей та наступні 10 років.

"Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди", - сказав він.

Гарантії безпеки

На тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України. До цієї декларації мали змогу приєднатися й інші країни, які готові на двосторонньому рівні укласти угоду з Україною, пообіцявши їй підтримку до поки країна не стане членом НАТО.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія. Водночас Україна домовилася почати переговори про гарантії безпеки з Португалією та Польщею.

Як заявляв раніше Зеленський, угода про гарантії безпеки між Україною та США може бути підписана після того, як в Конгресі США завершиться історія з виділенням фінансів на допомогу Україні. Це питання, як відомо, було вирішено цього квітня.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що гарантії безпеки від США повинні бути не гірші, ніж американський меморандум з Ізраїлем.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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