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У ЗСУ спростували інформацію про нібито відведення танків Abrams з поля бою
18:32 27.04.2024 |
Американські танки Abrams чудово показують себе на полі бою. Україна не збирається їх ховати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 47 окремої механізованої бригади у Telegram.
У ЗСУ спростували інформацію ЗМІ про те, що нібито Україна відвела танки Abrams з поля бою.
"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше - залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - йдеться у повідомленні.
Українські військові наголошують, що не коментують, з якою метою, куди і що саме перекидають ЗСУ.
Танки Abrams для України
Нагадаємо, що США надали Україні танки Abrams американського виробництва. За останніми даними, Вашингтон передав 31 танк українським військовим.
Нещодавно видання Associated Press повідомило, що Україна відвела з фронту Abrams. Причиною цього нібито були російські безпілотники, які заважають використанню танків.
Як написало видання, дрони послаблюють захист танків, тому Abrams нібито перемістили, щоб змінити тактику їх застосування.
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