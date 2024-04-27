Фінансові новини
- |
- 27.04.24
- |
- 20:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Незгодні з Фіцо: словаки зібрали вже €4 млн на снаряди ЗСУ
18:28 27.04.2024 |
У Словаччині незгодні з політикою країни щодо військової допомоги Україні після приходу до влади уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо зібрали за півтора тижня вже 3,9 мільйона євро на закупівлю артилерійських снарядів для Збройних сил України (ЗСУ).
Відповідні дані оприлюднені на сайті ініціативи "Боєприпаси для України" станом на суботу, 27 квітня.
Збір коштів розпочався 16 квітня, і буде безстроковим, обіцяють організатори. За цей час пожертви зробили понад 60 тисяч донорів. При цьому в описі збору сказано, що спочатку планувалося зібрати хоча б 250 тисяч євро.
Невдоволення позицією уряду Фіцо
Кампанію розгорнули з метою показати, що більшість словаків не погоджується з позицією уряду Фіцо. "Ми відмовляємося прийняти факт відмови в допомозі постраждалому від війни сусіду. Давайте покажемо, що не тільки вони (уряд Фіцо. - Ред.) вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає більшості громадян", - йдеться на сайті ініціативи.
Торік уряд Словаччини припинив військову допомогу ЗСУ, стверджуючи, що війна Росії проти України не має воєнного вирішення, а Фіцо закликав до "мирних переговорів". Також Фіцо виступає проти вступу України в НАТО. "Я буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - казав він у січні.
Зузана Іжакова з групи "Мир для України", яка є одним з організаторів акції зі збору коштів на боєприпаси для ЗСУ, каже, що "багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду на Росію, і саме тому люди роблять свій внесок".
Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній уряд постачав ЗСУ зброю, зокрема бойові машини, системи протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Україні 13 партій військової допомоги на 671 мільйон євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї, - джерела
|Краснодарський край РФ атакували дрони, загорівся нафтопереробний завод
|США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
|У ЗСУ спростували інформацію про нібито відведення танків Abrams з поля бою
|СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї, - джерела
|Канада виділяє ще майже $12 млн на виробництво дронів і снаряди для України
|Міноборони Данії: Підготовка українських пілотів просувається, мета – передати Україні перші літаки F-16 влітку
Бізнес
|SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9
|Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity
|Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
|Mazda представила новий кросовер CX-80
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3