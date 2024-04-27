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АНАЛІТИКА

Незгодні з Фіцо: словаки зібрали вже €4 млн на снаряди ЗСУ

 

У Словаччині незгодні з політикою країни щодо військової допомоги Україні після приходу до влади уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо зібрали за півтора тижня вже 3,9 мільйона євро на закупівлю артилерійських снарядів для Збройних сил України (ЗСУ).

Відповідні дані оприлюднені на сайті ініціативи "Боєприпаси для України" станом на суботу, 27 квітня.

Збір коштів розпочався 16 квітня, і буде безстроковим, обіцяють організатори. За цей час пожертви зробили понад 60 тисяч донорів. При цьому в описі збору сказано, що спочатку планувалося зібрати хоча б 250 тисяч євро.

Невдоволення позицією уряду Фіцо

Кампанію розгорнули з метою показати, що більшість словаків не погоджується з позицією уряду Фіцо. "Ми відмовляємося прийняти факт відмови в допомозі постраждалому від війни сусіду. Давайте покажемо, що не тільки вони (уряд Фіцо. - Ред.) вирішують. Ми переконані, що позиція влади не відповідає більшості громадян", - йдеться на сайті ініціативи.

Торік уряд Словаччини припинив військову допомогу ЗСУ, стверджуючи, що війна Росії проти України не має воєнного вирішення, а Фіцо закликав до "мирних переговорів". Також Фіцо виступає проти вступу України в НАТО. "Я буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - казав він у січні.

Зузана Іжакова з групи "Мир для України", яка є одним з організаторів акції зі збору коштів на боєприпаси для ЗСУ, каже, що "багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду на Росію, і саме тому люди роблять свій внесок".

Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній уряд постачав ЗСУ зброю, зокрема бойові машини, системи протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Україні 13 партій військової допомоги на 671 мільйон євро.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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