Адвокати Коломойського позвалися до Європейського суду з прав людини: розгляд скарги розпочався

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) почали розгляд справи українського олігарха Ігоря Коломойського за поданням скарги від його адвокатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Коломойського Олександра Лисака.

Він також зазначив, що сподівається на справедливу оцінку ситуації із бізнесменом від європейських суддів.

"ЄСПЛ оцінить на предмет правомірності як застосовані щодо Ігоря Коломойського запобіжні заходи, так і загалом законність кримінального переслідування нашого клієнта. Ця справа матиме важливе значення для функціонування в Україні захисту прав людини та дотримання принципів правової держави", - повідомив адвокат.

Лисак також додав, що в майбутньому сторона захисту його клієнта також оскаржуватиме в ЄСПЛ низку порушень прав людини.

"Ми маємо констатувати, що з моменту нашого звернення зі скаргою в ЄСПЛ ситуація щодо дотримання прав Ігоря Коломойського значно погіршилася. Підозра протягом останніх місяців абсолютно не еволюціонує. Разом з тим, людина вже майже 8 місяців перебуває під вартою за фактично необґрунтованою підозрою, заснованою на нічим не підкріплених припущеннях. У зв'язку із цим, ми вимушені продовжувати оскаржувати незаконні дії відносно пана Коломойського в ЄСПЛ. Цей крок є необхідним для захисту прав і законних інтересів Ігоря Коломойського, оскільки в нашому випадку жоден національний засіб захисту не є ефективним", - підкреслив адвокат.

Захист бізнесмена розраховує на оперативний та справедливий розгляд справи у Європейському суді. Адвокати переконані, що рішення суду спиратиметься на міжнародні стандарти прав людини.

Справа Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували в результаті рішення Шевченківського районного суду. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 509 млн гривень.

Його підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку, а також у відмиванні великої суми грошей шляхом виведення за кордон.

Тоді суд переглянув своє рішення щодо запобіжного заходу Коломойському і збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн гривень.