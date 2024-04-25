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ЄС все ще не зрівнявся з США за обсягом наданої військової допомоги Україні – дослідження
13:58 25.04.2024 |
Нова європейська військова допомога Україні не показала зростання протягом останніх місяців, незважаючи на те, що допомога США повністю припинилася.
Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки (IfW), повідомляє "Європейська правда".
ЄС та його країни-члени надали Україні військової допомоги загалом на 42 мільярди євро з початку повномасштабної війни до кінця лютого 2024 року, тоді як США - на 43,1 мільярда євро.
За останні місяці Європа практично наздогнала США і тепер "на одному рівні зі США, коли мова заходить про військову допомогу", пояснив Крістоф Требеш, керівник відділу IfW щодо підтримки України.
Однак Європа не змогла заповнити велику прогалину, залишену Сполученими Штатами, особливо в частині боєприпасів.
Європейський оборонний сектор дуже повільно нарощував виробничі потужності.
Відповідно, у січні та лютому 2024 року Україні було виділено близько 6 мільярдів євро додаткової підтримки з боку ЄС, тоді як пакет допомоги на загальну суму понад 60 мільярдів доларів був заблокований у Конгресі.
Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
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