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АНАЛІТИКА

Українські пілоти проходять підготовку до польотів на F-16 на авіабазі у Франції, - BFM

 

Українські пілоти проходять навчання польотам на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Франція на даний момент не надаватиме Україні винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних її генеральним штабом. Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них все ще проходять навчання у Сполученому Королівстві, щоб опанувати англійську мову на необхідному рівні ", - йдеться у BFM.

Зазначається, що четверо інших пілотів уже пройшли мовну підготовку та мають невеликий досвід управління цивільними, або навчально-тренувальними літаками. В даний час вони знаходяться на авіабазі на південному заході Франції, де проходять навчання повітряного бою на F-16.

"Нових українських авіаторів навчатимуть так само, як і французьких пілотів ВПС та морської авіації, але вдвічі швидше. Заняття проходитимуть на тренажерах. Перед навчанням на F-16 пілоти мають налітати 80 годин на Alpha Jet", - додали у BFM. TV.

Після цього періоду підготовки тривалістю близько шести місяців пілоти пересядуть на F-16 у Сполучених Штатах чи одній із європейських країн. Технічні команди, включаючи механіків, швидше за все, навчатимуться у США.

Українські пілоти проходять навчання на F-16

Декілька європейських країн, а також США та Канада висловили готовність навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16, які ЗСУ мають передати союзники вже найближчими місяцями.

За даними New York Times, дванадцять українських пілотів до літа закінчуватимуть базовий курс підготовки і будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Також повідомлялося, що союзники перекинули до Румунії три винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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