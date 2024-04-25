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АНАЛІТИКА

США продовжать постачати Україні ракети ATACMS, - Салліван

 

Сполучені Штати Америки і надалі продовжать постачати Україні тактичні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

"Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет - ред.), і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", - сказав Салліван.

Водночас він відмовився називати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.

ATACMS в Україні

Сполучені Штати підтвердили, що у березні цього року ракети далекого радіусу дії ATACMS таємно прибули до України. Вони були включені до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, оголошеного 12 березня.

Ймовірно, ці ракети було використано удару по аеродрому в окупованому Джанкої. Також представник Пентагону заявив, що Україна застосувала ATACMS в ніч на 24 квітня. Однак деталі на цю тему він не розповів.

Також президент Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень заявив, що відбулась домовленість з президентом США Джо Байденом щодо наступного постачання ATACMS в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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