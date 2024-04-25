Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС ухвалив вирок колишньому нардепу Пацкану та звільнив від покарання у зв'язку із закінченням строку давності
23:39 24.04.2024 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі та звільнив від відбування покарання через закінчення строків давності колишнього народного депутата Валерія Пацкана.
"9 жовтня 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього народного депутата України (VIII скликання) визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, а саме незаконному одержанні з вересня 2017 року до березня 2018 року компенсації за житло в сумі 127,4 тис. грн, попри наявність власної квартири в столиці", - ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі в понеділок.
У прокуратурі інформують, що суд визнав колишнього нардепа винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. "За вироком суду йому призначено покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади на строк два роки, зі штрафом у розмірі 10,2 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як зазначають у САП, "на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності".
Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Байден підписав закон із наданням $61 млрд допомоги Україні
|Справа про оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Офіс генпрокурора заявив про закриття 20% справ проти бізнесу. Депутати сумніваються в цьому
|Підприємці виграють суди у 50-95% випадків - бізнес-омбудсмен
|ВАКС ухвалив вирок колишньому нардепу Пацкану та звільнив від покарання у зв'язку із закінченням строку давності
|Україна розпочала переговори з Португалією про гарантії безпеки
|Не стосується консульств. МЗС роз'яснило рішення Кабміну щодо паспортів чоловікам за кордоном
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
Бізнес
|Samsung почала виробництво пам'яті V-NAND нового покоління: + 33% продуктивності, -10% енергоспоживання
|Copilot в Microsoft 365 незабаром «заговорить» українською
|Оновлений Porsche Cayenne GTS отримав більше потужності
|Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні
|В Android 15 з'явилася підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross