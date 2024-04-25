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АНАЛІТИКА

ВАКС ухвалив вирок колишньому нардепу Пацкану та звільнив від покарання у зв'язку із закінченням строку давності

23:39 24.04.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі та звільнив від відбування покарання через закінчення строків давності колишнього народного депутата Валерія Пацкана.

"9 жовтня 2023 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього народного депутата України (VIII скликання) визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, а саме незаконному одержанні з вересня 2017 року до березня 2018 року компенсації за житло в сумі 127,4 тис. грн, попри наявність власної квартири в столиці", - ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі в понеділок.

У прокуратурі інформують, що суд визнав колишнього нардепа винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. "За вироком суду йому призначено покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади на строк два роки, зі штрафом у розмірі 10,2 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначають у САП, "на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності".

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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