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АНАЛІТИКА

Україна розпочала переговори з Португалією про гарантії безпеки

 

Україна розпочала переговори з Португалією над проектом двосторонньої безпекової угоди. Також сторони узгодили графік подальших переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Зазначається, що українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Проте сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

У ході переговорів, крім теми гарантій безпеки, було приділено увагу інавгураційному Саміту світу у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії у реалізації української "формули світу" та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

В Офісі президента нагадали, що Україна уклала вже дев'ять двосторонніх правочинів безпеки, а саме з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Гарантії безпеки для України

Після минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі низка країн почала вести переговори з Україною на тему гарантій безпеки. Йдеться про документ, який закріплює низку зобов'язань між країнами.

На початку квітня Україна та Фінляндія підписали угоду про довгострокову підтримку. Гельсінкі нададуть нашій країні гарантії безпеки протягом наступних 10 років.

А вже 9 квітня в Офісі президента анонсували, що найближчим часом розпочнуться перемовини з Португалією щодо гарантій безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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