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Шольц про Taurus Україні: позиція Німеччини не змінилась
16:51 24.04.2024 |
Позиція Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus не змінилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.
Як відзначив Шольц, Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання". Водночас його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається чітким, маючи на увазі ракети Taurus.
"Однак моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони, я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю", - додав канцлер.
Шольц зауважив, що має надію на те, що інші країни також зможуть надати Patriot Україні попри власні вимоги безпеки, оскільки системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону країни.
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