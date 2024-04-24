Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія передасть Україні авіабомби Paveway IV, - журналіст
14:54 24.04.2024 |
Велика Британія відправить Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги.
Про це заявив журналіст ВВС Джонатан Біль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - повідомив він.
Характеристика Paveway IV
Бомба Paveway IV - це боєприпас вагою 230 кг, оснащений двома системами наведення: GPS і лазерною. Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.
Paveway IV може вражати цілі за допомогою GPS, лазерного цілевказівки або комбінації обох. Це дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару. Авіабомба також відома своєю високою точністю ураження цілей.
Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.
Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.
Нещодавно британські літаки скинули ці бомби під час атаки по військових об'єктах іранських проксі в Ємені.
Допомога Україні від Британії
Великобританія продовжує активно допомагати Україні у її протистоянні російській агресії. Днями Лондон виділив майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) на зміцнення українського енергетичного сектору.
Це не єдиний захід підтримки, зроблений Великобританією останнім часом. На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість відправлення Україні прототипу лазерної зброї, призначеної для збивання дронів та ракет.
10 квітня Україна та Великобританія підписали рамкову угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.
Окрім військової допомоги, Великобританія також надає Україні гуманітарну підтримку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро
|РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку
|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На все майно ексголови Верховного Суду Князєва накладено арешт - Мін'юст
|Справа про оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
|Шольц про Taurus Україні: позиція Німеччини не змінилась
|Британія передасть Україні авіабомби Paveway IV, - журналіст
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісар Ган: Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету блоку на 20%
Бізнес
|Samsung почала виробництво пам'яті V-NAND нового покоління: + 33% продуктивності, -10% енергоспоживання
|Copilot в Microsoft 365 незабаром «заговорить» українською
|Оновлений Porsche Cayenne GTS отримав більше потужності
|Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні
|В Android 15 з'явилася підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross