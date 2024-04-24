Британія передасть Україні авіабомби Paveway IV, - журналіст

Велика Британія відправить Україні авіабомби Paveway IV у рамках наступного пакета військової допомоги.

Про це заявив журналіст ВВС Джонатан Біль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - повідомив він.

Характеристика Paveway IV

Бомба Paveway IV - це боєприпас вагою 230 кг, оснащений двома системами наведення: GPS і лазерною. Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.

Paveway IV може вражати цілі за допомогою GPS, лазерного цілевказівки або комбінації обох. Це дає пілотам більшу гнучкість при виборі тактики удару. Авіабомба також відома своєю високою точністю ураження цілей.

Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.

Нещодавно британські літаки скинули ці бомби під час атаки по військових об'єктах іранських проксі в Ємені.

Допомога Україні від Британії

Великобританія продовжує активно допомагати Україні у її протистоянні російській агресії. Днями Лондон виділив майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) на зміцнення українського енергетичного сектору.

Це не єдиний захід підтримки, зроблений Великобританією останнім часом. На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість відправлення Україні прототипу лазерної зброї, призначеної для збивання дронів та ракет.

10 квітня Україна та Великобританія підписали рамкову угоду про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.

Окрім військової допомоги, Великобританія також надає Україні гуманітарну підтримку.