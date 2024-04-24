Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Єврокомісар Ган: Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету блоку на 20%
14:21 24.04.2024 |
Єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган вважає, що запланований вступ України до Європейського союзу може потребувати збільшення бюджету ЄС на 20%. Таке збільшення буде необхідним, якщо збережуться наявні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в рамках ЄС. Його слова цитує німецьке видання Oldenburger Onlinezeitung.
"Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", - заявив він.
За словами Йоганнеса, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.
"Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об'єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?" - наголосив єврокомісар.
Він також акцентував, що ЄС потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, таких, як ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.
Єврокомісар дав зрозуміти, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. За його словами, релевантне приєднання до 2028 року - початку наступної семирічної фінансової програми - "нереальне".
Йогансен зазначив, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу.
"Вступ в умовах війни немислимий. Перш за все, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають у ЄС, мають виконати вимоги реформ", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісія виділила ще один транш Україні на 1,5 млрд євро
|РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку
|Держдеп США вніс Єдиний телемарафон до звіту про порушення прав людини в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На все майно ексголови Верховного Суду Князєва накладено арешт - Мін'юст
|Справа про оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
|Шольц про Taurus Україні: позиція Німеччини не змінилась
|Британія передасть Україні авіабомби Paveway IV, - журналіст
|БПЛА атакували Новолипецький металургійний комбінат в РФ
|Єврокомісар Ган: Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету блоку на 20%
Бізнес
|Samsung почала виробництво пам'яті V-NAND нового покоління: + 33% продуктивності, -10% енергоспоживання
|Copilot в Microsoft 365 незабаром «заговорить» українською
|Оновлений Porsche Cayenne GTS отримав більше потужності
|Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні
|В Android 15 з'явилася підтримка підзаряджання пристроїв за допомогою NFC
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross