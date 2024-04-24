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Байден пообіцяв підписати ухвалений Сенатом законодавчий пакет у середу, 24 квітня
07:32 24.04.2024 |
Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений напередодні Сенатом законодавчий пакет, який, зокрема, передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, у середу, 24 квітня.
Про це йдеться в його заяві, опублікованій пресслужбою Білого дому, повідомляє "Європейська правда".
Байден подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканської меншості Мітчу Макконелу, а також всім законодавцям, які проголосували за цей проєкт.
"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, як тільки він потрапить на мій стіл завтра (заява Байдена була опублікована 23 квітня - Ред.), щоб ми могли почати надсилати зброю і обладнання в Україну вже цього тижня", - зазначив американський президент.
Він підкреслив, що американська допомога є нагальною як для України, так і для Ізраїлю, біженців з Гази, Судану і Гаїті, а також для партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Цей критично важливий законодавчий пакет зробить нашу країну і світ більш безпечним, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", - додав Байден.
Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.
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