Байден пообіцяв підписати ухвалений Сенатом законодавчий пакет у середу, 24 квітня

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений напередодні Сенатом законодавчий пакет, який, зокрема, передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, у середу, 24 квітня.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій пресслужбою Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Байден подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканської меншості Мітчу Макконелу, а також всім законодавцям, які проголосували за цей проєкт.

"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, як тільки він потрапить на мій стіл завтра (заява Байдена була опублікована 23 квітня - Ред.), щоб ми могли почати надсилати зброю і обладнання в Україну вже цього тижня", - зазначив американський президент.

Він підкреслив, що американська допомога є нагальною як для України, так і для Ізраїлю, біженців з Гази, Судану і Гаїті, а також для партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Цей критично важливий законодавчий пакет зробить нашу країну і світ більш безпечним, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", - додав Байден.

Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.