Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Конгресу: відповідь Пентагону

 

Сполучені Штати Америки після схвалення Конгресу зможуть передати Україні новий пакет військової допомоги протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону генерал-майор Патріка Райдера.

За його словами, Конгрес США має схвалити законопроект щодо надання Україні допомоги.

Потім його за планом має підписати президент Джо Байден. І тоді Пентагон за кілька днів передасть Україні новий пакет військової допомоги.

Допомога Україні від США

Конгрес США наближається до того, що зможе схвалити допомогу Україні, хоча не міг цього зробити минулої осені. Причиною цього стала позиція окремих членів Республіканської партії.

Сьогодні ж голосування за законопроект про допомогу Україні розпочалося у Сенаті. Після схвалення закон має підписати Джо Байден.

Видання Reuters писало, що США готують великий пакет озброєнь для України. За попередніми даними, його обсяг досягне 1 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5860
  0,1976
 0,50
EUR
 1
 42,2620
  0,0498
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3897  0,17 0,42 39,9597  0,20 0,50
EUR 42,1145  0,21 0,50 42,9172  0,23 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,20 0,52 39,5950  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес