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Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ
14:19 23.04.2024 |
Більшу частину озброєнь, передбачуваного до відправлення в Україну в межах нового пакета військової допомоги США, було попередньо розміщено в Німеччині та Польщі, повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.
"Хоча американські офіційні особи не говорять про це відкрито, джерело в США, знайоме з наданням військової допомоги Україні, сказало, що більшу її частину вже заздалегідь розміщено на складах у Німеччині та Польщі, що, вочевидь, скоротить кількість часу, необхідну для її доставки в Україну", - йдеться в повідомленні на сайті CNN у вівторок.
Повідомляється також, що за словами джерела, артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені на передову.
Як зазначається, після перетину кордону офіційний Київ прагнутиме доставити озброєння "якомога швидше, але це, як і раніше, буде значною логістичною проблемою, враховуючи величезну кількість задіяних матеріалів".
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