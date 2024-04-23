Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

Більшу частину озброєнь, передбачуваного до відправлення в Україну в межах нового пакета військової допомоги США, було попередньо розміщено в Німеччині та Польщі, повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

"Хоча американські офіційні особи не говорять про це відкрито, джерело в США, знайоме з наданням військової допомоги Україні, сказало, що більшу її частину вже заздалегідь розміщено на складах у Німеччині та Польщі, що, вочевидь, скоротить кількість часу, необхідну для її доставки в Україну", - йдеться в повідомленні на сайті CNN у вівторок.

Повідомляється також, що за словами джерела, артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені на передову.

Як зазначається, після перетину кордону офіційний Київ прагнутиме доставити озброєння "якомога швидше, але це, як і раніше, буде значною логістичною проблемою, враховуючи величезну кількість задіяних матеріалів".