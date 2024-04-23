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Кадрові зміни в уряді Шмигаля перенесли на травень, – джерела
13:46 23.04.2024 |
Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень.
Про це на умовах анонімності депутати від "Слуги народу" повідомили Цензор.НЕТ за підсумками засідання фракції, що відбулося напередодні.
"Перенесли (розгляд кадрових ротацій) на травень", - повідомив співрозмовник видання за підсумками наради.
Він не уточнив, про які саме кадрові ротації йдеться.
"Точний список не скаже ніхто до узгодження нагорі", - зазначив співрозмовник.
Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем'єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських обʼєктів генерації. Водночас серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з'явився керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Серед кандидатів на звільнення також ЗМІ називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але вона запевнила, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення.
Як повідомлялося, з лютого президент Володимир Зеленський анонсував кадрове "перезавантаження" влади. Очікувалось, що Верховна Рада цього тижня розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів. За даними, про ці зміни депутатам від "Слуги народу" мали повідомити напередодні.
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