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АНАЛІТИКА

Кадрові зміни в уряді Шмигаля перенесли на травень, – джерела

13:46 23.04.2024 |

Політика

 

Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень.

Про це на умовах анонімності депутати від "Слуги народу" повідомили Цензор.НЕТ за підсумками засідання фракції, що відбулося напередодні.

"Перенесли (розгляд кадрових ротацій) на травень", - повідомив співрозмовник видання за підсумками наради.

Він не уточнив, про які саме кадрові ротації йдеться.

"Точний список не скаже ніхто до узгодження нагорі", - зазначив співрозмовник.

Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем'єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських обʼєктів генерації. Водночас серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з'явився керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Серед кандидатів на звільнення також ЗМІ називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але вона запевнила, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення.

Як повідомлялося, з лютого президент Володимир Зеленський анонсував кадрове "перезавантаження" влади. Очікувалось, що Верховна Рада цього тижня розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів. За даними, про ці зміни депутатам від "Слуги народу" мали повідомити напередодні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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