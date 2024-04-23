Литва передала Україні партію бронемашин M577

Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

У відомстві нагадали, що цього року вже надали Україні допомогу на суму 84 мільйони євро і мають на меті зберегти цю динаміку.

У суботу Литва оголосила, що передала Україні легкий бойовий літак L-39ZA Albatros.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.

А глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.