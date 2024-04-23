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Українське прислів'я
Литва передала Україні партію бронемашин M577
13:43 23.04.2024 |
Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.
Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.
У відомстві нагадали, що цього року вже надали Україні допомогу на суму 84 мільйони євро і мають на меті зберегти цю динаміку.
У суботу Литва оголосила, що передала Україні легкий бойовий літак L-39ZA Albatros.
Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.
А глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності надати Україні засоби для посилення протиповітряної оборони.
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