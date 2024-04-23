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АНАЛІТИКА

Сійярто пообіцяв блокувати допомогу ЄС Україні через «полювання» на угорські компанії

 

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто пообіцяв блокувати виділення Україні 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через "дискримінацію" угорських компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сійярто наводить Index.

За словами угорського міністра, "дискримінація угорських компаній в Україні досі не ліквідована" і поки ситуація не зміниться, Угорщина не погодиться на виділення Україні допомоги від ЄС.

"Полювання на відьом проти угорських компаній в Україні не закінчилося справою OTP Bank, оскільки влада країни хоче відкликати місцеві ліцензії на продаж десятків препаратів компанії (Gedeon) Richter", - заявив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини нагадав, що його країна вже заблокувала допомогу на суму 500 млн євро.

Міністр зазначив, що лідери ЄС хочуть надати Україні 1,5 млрд євро із Європейського фонду миру для передачі зброї.

Він зажадав від української сторони гарантій того, що "вони припинять і не відновлять полювання на відьом проти угорських компаній, які працюють в Україні".

Раніше Сійярто заявив, що в ЄС існує "готовність до світової війни" через ситуацію в Україні.

Нещодавно схожою заявою відзначився шеф Сійярто Віктор Орбан, який звинуватив європейських лідерів у використанні "логіки війни" на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Ключові теги: Угорщина
 

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