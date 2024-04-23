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Норвегія анонсувала істотне збільшення військової допомоги для України
08:57 23.04.2024 |
Норвегія планує "суттєве" збільшення допомоги Україні. Сума ще не визначена, її будуть обговорювати найближчим часом.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Він зазначив, що "йдеться про значне збільшення, яке справді є актуальним порівняно з тим, що ми зробили досі".
За словами Ейде, суму допомоги ще не визначено, адже вона має бути предметом обговорення з іншими сторонами.
"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що платимо багато. Ми справді повинні думати про те, як це закінчиться стратегічно. І перемога Росії - не варіант", - додав міністр, який минулого тижня відвідав Україну.
Допомога Норвегії для України
Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про готовність Осло виділяти мільярди на протиповітряну оборону України. Програма "Нансен" передбачає військову та цивільну підтримку на суму 75 млрд норвезьких крон на період п'яти років.
Раніше уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості українським військовим.
У жовтні 2023 року Норвегія оголосила про виділення 18,5 млн доларів США на розмінування території України.
Київ та Осло ведуть переговори щодо укладання двосторонньої угоди про безпеку, яка може стати ще одним кроком до зміцнення співпраці між двома країнами.
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