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Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70 для посилення ППО
23:33 22.04.2024 |
Швеція може надати Україні зенітно-ракетні комплекси RBS 70. Це могло б полегшити тиск на системи Patriot. З такою заявою виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.
Також він додав, що Швеція розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.
"Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на передачи RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriot", - сказав Йонсон
Швеція надасть Україні RBS 70
За словами очільника міноборони Швеції, Україна потребує більше артилерійських снарядів, а також нових систем для захисту неба.
RBS 70 - переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії. Пристрій командно-керований, управління ракетою відбувається лазером. Його ключова перевага - можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ.
Швеція надасть Україні системи ППО
Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що Україна зараз перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни. Мова йде про передачу систем ППО Patriot.
Також, Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
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