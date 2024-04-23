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Зеленський прокоментував ідею Макрона про «олімпійське перемир'я»
18:07 22.04.2024 |
Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у потенційну реалізацію ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор у війні РФ проти України, тому що Росія не буде дотримуватись ніяких обіцянок.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю відомому французькому журналісту-блогеру Хюго Траверсу.
Зеленського запитали, як він оцінює ідею, озвучену президентом Франції, про припинення вогню у всіх основних конфліктах на час Олімпіади.
"Я в це не вірю з Росією. Не в цей формат - перемир'я в цілому, а в будь-який формат перемир'я з Росією. Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у "нормандському форматі", ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна - ми всі є живими свідками того, що замороженого конфлікту з Росією не буває", - відповів Зеленський.
Він наголосив, що Росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після "нормандських" перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.
"Для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.
Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.
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