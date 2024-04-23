Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський прокоментував ідею Макрона про «олімпійське перемир'я»

 

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у потенційну реалізацію ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор у війні РФ проти України, тому що Росія не буде дотримуватись ніяких обіцянок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю відомому французькому журналісту-блогеру Хюго Траверсу.

Зеленського запитали, як він оцінює ідею, озвучену президентом Франції, про припинення вогню у всіх основних конфліктах на час Олімпіади.

"Я в це не вірю з Росією. Не в цей формат - перемир'я в цілому, а в будь-який формат перемир'я з Росією. Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у "нормандському форматі", ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна - ми всі є живими свідками того, що замороженого конфлікту з Росією не буває", - відповів Зеленський.

Він наголосив, що Росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після "нормандських" перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.

"Для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7836
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 42,3118
  0,0703
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5550  0,10 0,26 40,1592  0,17 0,42
EUR 42,3271  0,13 0,32 43,1438  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7800  0,02 0,05 39,8200  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес