Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", - повідомила Безугла.