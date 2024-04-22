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Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру
17:28 22.04.2024 |
Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.
"Дуже змістовна зустріч із послом Китаю Фань Сяньжуном. Ми обговорили важливі питання двосторонньої співпраці та взаємодії МЗС. Особливу увагу було приділено перспективам участі Китаю в реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського", - написав Сибіга у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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