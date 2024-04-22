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АНАЛІТИКА

Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру

Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру

 

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

"Дуже змістовна зустріч із послом Китаю Фань Сяньжуном. Ми обговорили важливі питання двосторонньої співпраці та взаємодії МЗС. Особливу увагу було приділено перспективам участі Китаю в реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського", - написав Сибіга у твіттері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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