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Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться наприкінці тижня - міністр оборони Нідерландів
15:53 22.04.2024 |
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться наприкінці поточного тижня.
"Це важливий тиждень, ми бачили схвалення (допомоги Україні - ІФ-У) у Палаті представників США цими вихідними, у нас була зустріч НАТО в п'ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня у нас зустріч "Рамштайн". Тож це важливий тиждень", - сказала вона перед спільним засіданням міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС у Люксембурзі в понеділок.
За словами Оллонгрен, сьогодні всі мають активізувати свої зусилля для допомоги Україні.
"Нам потрібні дії, але іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, і саме це ми й маємо намір зробити", - додала вона.
Оллонгрен зазначила, що серед тем сьогоднішньої зустрічі - обговорення ситуації в Україні, особливо те, як прискорити доставку боєприпасів і засобів ППО.
"Ми багато чого робимо, але я думаю, що те, на чому ми можемо зосередитися ще більше, це прискорення поставок", - зазначила вона.
Міністр наголосила, що Нідерланди беруть участь у багатьох ініціативах з військової підтримки України, а також допомагають прискорити фактичні поставки озброєння, тому що воно потрібне "сьогодні, а не завтра".
"Зараз ми всі вивчаємо можливості й дивимося, чи зможемо об'єднати зусилля й надати додаткові системи... Ми точно знаємо, що є в наших запасах, але ось на те, щоб знайти можливість доставити це, потрібен час і співпраця", - пояснила Оллонгрен.
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