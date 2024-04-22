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АНАЛІТИКА

Швеція не виключає, що надішле Україні систему Patriot

 

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив перед зустріччю глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі.

Відповідаючи на запитання, чи надасть його країна систему ППО Patriot, Йонсон цього не виключив.

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансових внесках (щодо забезпечення України додатковими системами ППО)", - зазначив він.

За словами міністра, Швеція надішле інші системи, які можуть "зняти частину тиску" щодо потреби України в системах Patriot.

Він також вказав, що після ухвалення пакета допомоги Україні Сполучені Штати можуть збільшити поставки систем ППО Києву.

Раніше прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.

В німецькому уряді в понеділок запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але він не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
Ключові теги: Швеція
 

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