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АНАЛІТИКА

Норвегія приєднається до ініціативи з забезпечення України засобами ППО

 

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

У неділю прем'єр-міністр Норвегії мав зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Там Стьоре повідомив, що Норвегія візьме участь у міжнародній ініціативі з протиповітряної оборони для України.

"У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Є кілька інших країн, які цьому сприяють, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть досить швидко потрапити в Україну, і вони інтенсивно над цим працюють в останні кілька днів і тижнів", - сказав прем'єр Норвегії.

За його словами, щоб створити системи ППО, потрібен час. Це означає, що треба відправяти ППО зі своїх складів.

"Таким досі був шаблон, і ми також зробили свій внесок у це. Інші країни також копатимуть глибше, щоб сприяти цьому. Нам також потрібно нарощувати виробництво", - сказав Стьоре.

"Новини щоранку розповідають про російські ракети та безпілотники, які влучили в цивільні будівлі, електростанції та вбили багато людей", - зазначив прем'єр Норвегії.

За його словами, для ефективного внеску у Норвегії переглянуть бюджет програми "Нансен", яка передбачає військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п'яти років.

Йонас Гар Стьоре заявляє, що є значні суми, які потрібно використати на ППО, але не називає точну суму.

"Ми до цього повернемося, коли представимо доопрацьований бюджет. Це дорого, але збереження миру і свободи коштує грошей. Найдорожче платить Україна та українці", - наголосив він.

В німецькому уряді в понеділок запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що нові зобов'язання щодо поставок систем протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але він не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

За даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
Ключові теги: Норвегія
 

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