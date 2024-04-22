Народна депутатка Мар'яна Безугла передумала виходити з фракції "Слуга народу", проте в однойменну партію повертатися не збирається.

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", - повідомила Безугла у фейсбуці в понеділок.

Вона зазначила, що їй далеко не все подобається у фракції і вона спробує, що в її силах, покращити.

"У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - наголосила Безугла.

Як повідомлялося, Безугла 11 січня написала заяву про вихід із фракції "Слуга народу" та однойменної партії. Із партії Безуглу виключили.