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АНАЛІТИКА

Безугла передумала виходити з фракції «Слуга народу»

12:59 22.04.2024 |

Політика

 

Народна депутатка Мар'яна Безугла передумала виходити з фракції "Слуга народу", проте в однойменну партію повертатися не збирається.

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН, щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію", - повідомила Безугла у фейсбуці в понеділок.

Вона зазначила, що їй далеко не все подобається у фракції і вона спробує, що в її силах, покращити.

"У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - наголосила Безугла.

Як повідомлялося, Безугла 11 січня написала заяву про вихід із фракції "Слуга народу" та однойменної партії. Із партії Безуглу виключили.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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