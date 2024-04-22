США хочуть надіслати додаткових військових радників до Києва

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства в Києві, про що у суботу, 20 квітня, повідомило видання Politico.

За словами речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера, радники не виконуватимуть бойових обов'язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Протягом цього конфлікту міністерство оборони переглядало та коригувало нашу присутність у країні відповідно до змін умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість відправлення додаткових радників для посилення Відділу оборонного співробітництва (ODC) у посольстві", - сказав Райдер виданню, зазначивши, що "персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства".

"ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (не бойові), і хоча управління укомплектоване виключно персоналом міністерства оборони, воно інтегроване у посольство США під керівництвом керівника місії, як і решта посольства", - додав Райдер.

Кількість додаткових радників може сягнути 60

Райдер відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу "з міркувань оперативної безпеки та захисту сил".

За словами чотирьох американських чиновників і осіб, знайомих з планами, додаткові війська підтримуватимуть зусилля з матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США надсилають Україні. Новий контингент також допомагатиме українським військовим з обслуговуванням озброєння, повідомив один із американських чиновників.

Двоє офіційних осіб повідомили, що декілька американських військових уже розгорнуто для короткострокової ротації при посольстві в Києві. Цей персонал допомагає з наглядом і охороною посольства.

Поки не зрозуміло, скільки додаткових американських військових радників зрештою буде направлено в Україну, але двоє американських офіційних осіб сказали, що їхня кількість сягатиме 60.

За словами іншого джерела, одне із завдань, яке вирішуватимуть радники, - допомогти українцям спланувати підтримку складного обладнання, наданого США, оскільки влітку очікується посилення бойових дій.

Нагадаємо, що Палата представників США у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт про надання Україні допомоги на 60,8 мільярда доларів до кінця вересня 2025 року.