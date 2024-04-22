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У ЗС України сформують окремі підрозділи для мобілізованих засуджених - Малюська
10:01 22.04.2024 |
У Збройних силах України сформують окремі підрозділи для засуджених, це передбачено в законопроєкті про мобілізацію засуджених, який перебуває на розгляді Верховної Ради, заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби (щоб згода була з обох боків), а й створення окремих підрозділів, де служитимуть ті, хто був звільнений із місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці, не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок. Власне, тому рівний підхід, однаковий підхід, незалежно від того - це корупціонер... чи це буде звичайний кримінальний злочинець", - сказав глава Мін'юсту.
За словами міністра, такі мобілізовані могли б виконувати завдання, пов'язані з будівництвом захисних споруд на фронті.
"Я впевнений, що такі підрозділи можуть виконувати роботи з побудови військової інфраструктури, різноманітних інженерних перешкод для нашого противника, захисних споруд. Наші військові багато часу копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - сказав він.
Малюська також зазначив, що мобілізувати будуть засуджених, які зголосяться захищати країну добровільно.
"Правила однакові для всіх. Конституція не містить винятків. Кожен зобов'язаний захищати Батьківщину. Це - обов'язок кожного. Тим більше, охочих у нас достатньо - тисячі тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, мають таке бажання", - наголосив міністр.
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