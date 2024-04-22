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Литва передала Україні бойовий літак L-39
09:22 22.04.2024 |
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Міністерства оборони Литви.
За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.
"Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.
Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.
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