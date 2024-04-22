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АНАЛІТИКА

Литва передала Україні бойовий літак L-39

Литва передала Україні бойовий літак L-39

 
Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Міністерства оборони Литви.

За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.

"Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.

Литва передала Україні бойовий літак L-39

 

Литва передала Україні бойовий літак L-39
Ключові теги: Литва
 

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