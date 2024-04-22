Литва передала Україні бойовий літак L-39

Литва у суботу, 20 квітня, оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Міністерства оборони Литви.

За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.

"Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України.