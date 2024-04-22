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Україна на 8 місці за військовими витратами в світі - SIPRI
09:08 22.04.2024 |
Україна посіла восьме місце в світі за військовими витратами, які торік зросли на 51 відсоток - до 64,8 мільярда доларів (37 відсотків ВВП країни і 58 відсотків державних видатків).
Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 22 квітня.
Військова допомога Україні скорочує розрив у витратах з РФ
За даними аналітиків, витрати України на воєнні потреби в 2023 році становили 59 відсотків від російських.
При цьому протягом року Україна також отримала військову допомогу щонайменше на 35 мільярдів доларів, зокрема 25,4 мільярда - від США. У сумі ця допомога та власні оборонні видатки України були еквівалентні приблизно 91 відсотку воєнних витрат Росії.
У РФ в 2023 році ті збільшились на 24 відсотки, склавши 109 мільярдів доларів (5,9 відсотка ВВП і 16 відсотків видатків держбюджету), що на 57 відсотків більше, ніж у 2014-му, коли вона анексувала Крим.
Світові витрати на оборону досягли історичного піку
Згідно з підрахунками аналітиків SIPRI, у 2023 році на оборонні цілі було витрачено близько 2,4 трильйона доларів США. Це на 6,8 відсотка більше порівняно з попереднім роком.
Згідно зі звітом, витрати на військові цілі зросли, зокрема, в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Загалом уперше з 2009 року обсяг оборонних видатків зріс в усіх п'яти регіонах, повідомив дослідник SIPRI Нан Тіан у коментарі інформаційній агенції AFP. Зростання на 6,8 відсотка стало найвищим за один рік з 2009 року, і ці цифри відображають "погіршення стану миру і безпеки в усьому світі", переконаний він.
За даними дослідників, абсолютним лідером щодо витрат на оборонні цілі в 2023 році були Сполучені Штати - 916 мільярдів доларів або 37 відсотків військових витрат у світі. Крім США, до п'ятірки світових лідерів щодо обсягів військових видатків увійшли Китай, РФ, Індія та Саудівська Аравія.
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