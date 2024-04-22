Сенатор США допустив відправку Україні далекобійних ATACMS до кінця наступного тижня

Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер допустив відправку Україні далекобійних ATACMS у найближчій часовій перспективі.

Про це він сказав в ефірі CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи ухвалення Палатою представників законопроєкту щодо допомоги Україні сенатор висловив сподівання, що після підпису президента Джо Байдена зброю відправлять Україні до кінця наступного тижня.

"Я сподіваюся, щойно це (законопроєкт, - ред.) дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки ATACMS більшої дальності будуть буквально запущені...", - сказав він.

Ворнер ствердно відповів на питання, чи йтиметься про далекобійну артилерію.

На уточнююче питання, чи йдеться не лише про боєприпаси він сказав: "ATACMS... Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація була готова підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі".

Сенатор зазначив, що моральний дух українців був чудовим, але він був підірваний за останні пару місяців, коли їм буквально давали нормовані снаряди, 8-10 снарядів на день.

"Не можна недооцінювати ту мужність, рішучість українців, але якщо у них немає матеріалів, вони не можуть перенести цю боротьбу", - зазначив Ворнер.

В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.