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Боррель: Сподіваюся, вже в понеділок будуть конкретні рішення надати Україні засоби ППО, зокрема Patriot
17:26 19.04.2024 |
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що країни-члени ЄС уже в понеділок ухвалять конкретні рішення щодо надання Україні засобів ППО, зокрема систем Patriot.
Про це він сказав у п'ятницю на Капрі (Італія) за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки", в рамках якої також відбулася зустріч із главою зовнішньополітичного відомства України Дмитром Кулебою.
За словами Борреля, Кулеба "пояснив нам ситуацію в країні" у зв'язку з безперервними обстрілами Росією українських міст, що призводять до жертв серед мирного населення та руйнування енергетичної структури країни. "Щоб цього уникнути, необхідно посилити протиповітряну оборону України. З цією метою державам-членам було запропоновано надати системи протиповітряної оборони, які, зокрема, є найефективнішими проти надзвукових ракет - знамениті Patriot, - а й будь-які інші системи, що можуть допомогти їм уникнути руйнувань... І я сподіваюся, що в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони - я їх скликав до Люксембургу - можна буде ухвалити конкретні рішення", - сказав високий представник ЄС.
При цьому він зазначив, що "деякі країни вже зробили це", висловивши сподівання, "що інші це теж зроблять". "Ми маємо допомогти Україні уникнути руйнувань. Перш ніж говорити про відновлення, ми повинні поговорити про те, як уникнути руйнування. Дешевше, менш болісно й ефективніше завжди буде уникнути руйнування електростанції, яку не потрібно відновлювати. Крім цього, Україна без електрики не може продовжувати захищати себе", - додав Боррель.
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