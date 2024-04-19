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Попри позицію уряду: словаки збирають гроші на снаряди Києву
17:04 19.04.2024 |
У Словаччині проводять кампанію зі збору коштів на чеську ініціативу закупівлі поза межами Європейського Союзу артилерійських боєприпасів для України. Станом на п'ятницю, 19 квітня, зібрано 1,94 мільйона євро.
Понад 30 тисяч донорів за чотири дні зробили пожертви у середньому по 64 євро, повідомляється на сайті ініціативи "Боєприпаси для України". Збір коштів буде безстроковим, обіцяють організатори.
Невдоволення позицією уряду Фіцо
Кампанія спрямована на засвідчення того, що більшість словаків не погоджується зі зміною зовнішньої політики після приходу уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, зауважує Reuters. "Багато людей у Словаччині соромляться орієнтації уряду на Росію. Саме тому люди роблять свій внесок", - пояснила Зузана Іжакова з групи "Мир для України", яка є одним з організаторів акції.
Торік уряд Словаччини припинив військову допомогу Україні, стверджуючи, що війна РФ проти України не має військового вирішення, а прем'єр-міністр Роберт Фіцо закликав до мирних переговорів. Також Фіцо виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО). "Я буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - казав він у січні.
Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній правоцентристський уряд постачав Україні військову техніку, зокрема бойові машини, а також систему протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Києву військову допомогу 13 пакетами на загальну суму 671 мільйон євро.
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