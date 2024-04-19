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АНАЛІТИКА

Країни G7 пообіцяли посилити українську ППО

Країни G7 пообіцяли посилити українську ППО

 

Країни "Групи семи" заявили про намір посилити протиповітряну оборону України, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке міністрів закордонних справ країн G7 та високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

"Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, в посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя людей та захистити критично важливі об'єкти інфраструктури. Ми також працюватимемо з партнерами з цією метою", - йдеться в заяві.

У своєму комюніке глави МЗС країн G7 та глава дипломатії ЄС засудили загарбницьку війну РФ проти України, а також підтвердили "непохитну рішучість" підтримувати демократичну Україну, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми вимагаємо від РФ негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили й техніку з міжнародно визнаної території України. Росія може припинити цю війну вже сьогодні", - зазначили дипломати.

Вони закликали всі країни не підтримувати та не потурати спробам Росії набути територію силою, а також заявили, що ніколи не визнають легітимність так званих "референдумів" чи "виборів", минулих чи майбутніх, проведених РФ на тимчасово окупованих територіях України, а також їхніх результатів.

"Ми продовжуватимемо підтримувати право України на самооборону та підтверджуємо нашу відданість довгостроковій безпеці України... Ми посилюємо нашу допомогу Україні в галузі оборони і безпеки та збільшуємо наші можливості виробництва і постачання для надання допомоги Україні", - йдеться в комюніке.

Дипломати також заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на допомогу Україні у розбудові майбутніх збройних сил, здатних до самооборони та стримування будь-якої агресії.

Вони також пообіцяли продовжувати надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку України та її народу, а також допомагати Україні ремонтувати та відновлювати її критично важливу енергетичну та екологічну інфраструктуру.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з РФ.

Повідомляли, що Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.

Перед цим Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
 

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