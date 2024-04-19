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АНАЛІТИКА

Кулеба: G7 визначила «конкретні кроки» для допомоги Україні

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, Захід має можливість "якнайшвидше" надати Україні всі необхідні ресурси, щоб "врятувати Європу від більшої війни".

"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", - заявив Кулеба, не надавши жодних подробиць.

Глава МЗС перебуває в Італії для участі в переговорах з країн із Групи семи. Одна із головних тем - передача систем ППО Україні.

Повідомляли, що Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.

Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Перед цим голова МЗС пояснював, чому в Україні немає "плану Б", коли йдеться про ухвалення підтримки США.
 

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