Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російські хакери посилили атаки на комп’ютери українських військовослужбовців

Російські хакери посилили атаки на комп’ютери українських військовослужбовців

 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попередила про підвищену активність хакерського угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців.

Держспецзв'язку посилається на інформацію урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

«Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм», - йдеться у повідомленні.

Мета таких дій - викрадення документів та даних месенджерів.

В месенджери хакери надсилають cупровідні повідомлення-приманки:

* наприклад, про відкриття виконавчого провадження / кримінальної справи;
* відео бойових дій;
* запит на знайомство;
* файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.

Зазначено, що зловмисники застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

Кіберфахівці попередили, що зловмисники продовжуватимуть удосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери.

«Будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак», - застерегли військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше та ж хакерська група UAC-0184 розсилала військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом рекрутингу до 3 ОШБр та ЦАХАЛ.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес