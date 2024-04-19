Російські хакери посилили атаки на комп’ютери українських військовослужбовців

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попередила про підвищену активність хакерського угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців.

Держспецзв'язку посилається на інформацію урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

«Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм», - йдеться у повідомленні.

Мета таких дій - викрадення документів та даних месенджерів.

В месенджери хакери надсилають cупровідні повідомлення-приманки:

* наприклад, про відкриття виконавчого провадження / кримінальної справи;

* відео бойових дій;

* запит на знайомство;

* файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.

Зазначено, що зловмисники застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.

Кіберфахівці попередили, що зловмисники продовжуватимуть удосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери.

«Будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак», - застерегли військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше та ж хакерська група UAC-0184 розсилала військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом рекрутингу до 3 ОШБр та ЦАХАЛ.