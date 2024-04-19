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Російські хакери посилили атаки на комп’ютери українських військовослужбовців
11:15 19.04.2024 |
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попередила про підвищену активність хакерського угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців.
Держспецзв'язку посилається на інформацію урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
«Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств та спілкування з метою розповсюдження шкідливих програм», - йдеться у повідомленні.
Мета таких дій - викрадення документів та даних месенджерів.
В месенджери хакери надсилають cупровідні повідомлення-приманки:
* наприклад, про відкриття виконавчого провадження / кримінальної справи;
* відео бойових дій;
* запит на знайомство;
* файли (архіви) з проханням допомогти у їх відкритті/обробці.
Зазначено, що зловмисники застосовують такі шкідливі програми, в тому числі для викрадення та вивантаження даних з комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових.
Кіберфахівці попередили, що зловмисники продовжуватимуть удосконалювати способи доставки шкідливих програм через месенджери.
«Будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця (наприклад, публікація фото у військовій формі) полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак», - застерегли військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше та ж хакерська група UAC-0184 розсилала військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом рекрутингу до 3 ОШБр та ЦАХАЛ.
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