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Велика Британія передала Міноборони України обладнання для роботи з реєстром «Оберіг»
09:53 19.04.2024 |
Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України ноутбуки, сканери та принтери, необхідні для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Оберіг", повідомляє пресслужба Міноборони.
"У межах проєкту SDA передали 187 ноутбуків, 187 сканерів і 187 принтерів для використання в ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.
Заступник міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко подякувала уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні, особливо реформ у сфері оборони.
Своєю чергою спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой наголосив, що британський уряд підтримує Україну в її цілях цифрової трансформації.
"Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" - один з напрямів, у якому ми можемо допомагати", - зазначив він.
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