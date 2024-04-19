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АНАЛІТИКА

Гуменюк вже не буде «голосом» Сил оборони півдня, - Генштаб

09:08 19.04.2024 |

Політика

 

Капітан першого рангу Наталія Гуменюк відсьогодні вже не буде виконувати обов'язки керівниці об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про проведення ротаційних заходів щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

"Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024", - йдеться в оголошенні.

В Генштабі додали, що нині триває відбір відповідного фахівця, "який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".

Також зазначається, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Із чим пов'язане кадрове рішення щодо Гуменюк - не уточнюється.

Що передувало

Зазначимо, у грудні минулого року з'явилася інформація про те, що Наталію Гуменюк перевели з прес-центру Сил оборони півдня України. За даними співрозмовників РБК-Україна, речницю, ймовірно, перевели на "інший напрямок".

Додамо, тоді видання звернулася за коментарем до самої Гуменюк - вона не підтвердила інформацію про своє звільнення чи переведення з прес-центру Сил оборони Півдня.

До слова, такі "ротаційні" повідомлення з'явилися та тлі данних у мережі ще у листопаді 2023-го про те, що Гуменюк можуть звільнити з прес-центру Сил оборони півдня України. Гуменюк натякала, що її переводять в межах прикордонної служби.

Довідка: що відомо про Наталію Гуменюк

За даними з відкритих джерел, вона є журналісткою, документалісткою, авторкою, яка спеціалізується на висвітленні воєн і конфліктів, а також співзасновницею та виконавчою директоркою Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Крім того, у період з 2015-2019 років очолювала громадську організацію "Громадське телебачення".

Також вона - кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня (12 вересня 2022 року).

Як вказується на сайті Держприкордонслужби, Гуменюк обіймає посаду помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Регіонального управління Морської охорони (місто Одеса).

Наталія Гуменюк стала спікеркою Сил оборони півдня України весною 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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