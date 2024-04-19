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АНАЛІТИКА

Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить, що в альянсі вже зібрали дані про різні системи ППО, які є у союзників, і продовжують працювати над тим, щоб країни передислокували частину з них в Україну.

Про це Столтенберг сказав журналістам у четвер на Капрі (Італія), де проходить зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки, в якій також бере участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами генсека альянсу, після того, як два тижні тому Кулеба в рамках засідання Ради Україна-НАТО гостро порушив питання надання Україні Patriot, роботу з цього питання було активізовано. "Ми зібрали дані про різні системи ППО, наявні у нас у НАТО, зосередивши увагу на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну - Німеччина вже ухвалила рішення, - а також дійшли до того, яким чином мобілізувати кошти для фінансування розгортання систем ППО в Україні", - сказав Столтенберг.

Він також зупинився на потребі України в більшій кількості боєприпасів, для глибших ударів, для додаткових можливостей з технічного обслуговування та ремонту. "Тому зараз необхідно забезпечити більш надійну та інституційну основу для підтримки України. І зараз ми обговорюємо, як ми можемо домогтися цього в рамках НАТО в найближчому майбутньому, у поєднанні зі значними багаторічними фінансовими зобов'язаннями, тому що нам потрібна передбачувана, надійна і довгострокова підтримка України", - пояснив генсек НАТО.

Столтенберг також нагадав, що вже завтра відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, скликане в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі президентом України Володимиром Зеленським. "Я говорив із ним учора. Він попросив про засідання Ради Україна-НАТО, і ми зберемося завтра вдень", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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