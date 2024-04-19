Фінансові новини
- |
- 19.04.24
- |
- 00:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну
23:08 18.04.2024 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить, що в альянсі вже зібрали дані про різні системи ППО, які є у союзників, і продовжують працювати над тим, щоб країни передислокували частину з них в Україну.
Про це Столтенберг сказав журналістам у четвер на Капрі (Італія), де проходить зустріч міністрів закордонних справ Великої сімки, в якій також бере участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За словами генсека альянсу, після того, як два тижні тому Кулеба в рамках засідання Ради Україна-НАТО гостро порушив питання надання Україні Patriot, роботу з цього питання було активізовано. "Ми зібрали дані про різні системи ППО, наявні у нас у НАТО, зосередивши увагу на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну - Німеччина вже ухвалила рішення, - а також дійшли до того, яким чином мобілізувати кошти для фінансування розгортання систем ППО в Україні", - сказав Столтенберг.
Він також зупинився на потребі України в більшій кількості боєприпасів, для глибших ударів, для додаткових можливостей з технічного обслуговування та ремонту. "Тому зараз необхідно забезпечити більш надійну та інституційну основу для підтримки України. І зараз ми обговорюємо, як ми можемо домогтися цього в рамках НАТО в найближчому майбутньому, у поєднанні зі значними багаторічними фінансовими зобов'язаннями, тому що нам потрібна передбачувана, надійна і довгострокова підтримка України", - пояснив генсек НАТО.
Столтенберг також нагадав, що вже завтра відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, скликане в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі президентом України Володимиром Зеленським. "Я говорив із ним учора. Він попросив про засідання Ради Україна-НАТО, і ми зберемося завтра вдень", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Виробник Iris-T анонсував передачу Україні ще однієї ЗРК найближчими тижнями
|Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
|Посол розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Конгрес США
|Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|G7 розглядає $300 мільярдів заморожених активів РФ як заставу для кредитів Україні - Домбровскіс
|Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів - Єврокомісія
|Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу
|Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну
|Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України
|Допомога США Україні: чи доведеться повертати гроші?
Бізнес
|AMD випустила настільні процесори Ryzen PRO 8000G та мобільні чипи Ryzen PRO 8040
|Економіка Британії буде одним з найбільших переможців революції ШІ – прогноз МВФ
|Ілон Маск тепер хоче брати гроші з нових користувачів X
|DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій
|Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11
|Western Digital готується випустити першу SD-карту ємністю 4 ТБ у 2025 році
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший