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Шольц: Сподіваємося, що ще шість систем «Patriot» буде знайдено для України від НАТО
20:19 18.04.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країни НАТО можуть надати Україні 7 систем ППО "Patriot", одну з них передасть Німеччина.
"НАТО дуже чітко дало зрозуміти, що кілька систем ("Patriot" - ІФ-У), наявних у країнах НАТО, цілком можуть бути рішенням, як це зробили ми, надати ще одну систему, щоб забезпечити більш ефективний захист від численних атак, яких зараз зазнає Україна. І я хотів би скористатися цією можливістю, щоб ще раз підкреслити цей заклик. Ми чули, що тепер їх має бути ще сім (систем - ІФ-У). Одна з них - наша, і ми сподіваємося, що ще шість буде знайдено", - сказав Шольц під час брифінгу в четвер.
За його словами, Німеччина передала Україні вже 2 системи "Patriot" і нещодавно оголосила про передачу третьої, що є "закликом до схвалення багатьох інших подібних рішень".
Як повідомлялося, 13 квітня Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні ще однієї додаткової системи Patriot і ракет до наявних систем ППО.
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