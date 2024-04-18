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Портнов переписав елітний маєток під Києвом на дітей. В Україні проти нього досі немає санкцій
18:46 18.04.2024 |
Андрій Портнов - проросійський діяч і колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича - на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин на своїх дітей.
Переоформленням майна займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса в Іспанії, повідомляють "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).
Як відомо, він виїхав з України у червні 2022 року і не повертався.
У договорі дарування від 3 квітня 2024 року вказано, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.
При переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва, яка з 2014 року має громадянство РФ та численне майно у Росії.
Від імені Портнова діяла адвокатка Марина Парінова, яка раніше представляла Портнова в українських судах.
Вартість подарованого майна - 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за 65 соток землі під ним.
З 2016 року цей маєток був оформлений на офшорну компанію Constellation Innovations Ltd з Віргінських островів, тоді його разом із землею оцінили у 2,5 мільйони євро. У 2020 році офшорна компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову за 19 млн грн у розстрочку. Представником продавця виступив Андрій Веревський - власник агрохолдингу "Кернел", екснардеп від "Партії регіонів" та сусід Портнова у Козині.
У 2022 році журналісти фіксували, що маєтком користується родина Портнова. При цьому, угоду повністю закрили лише у січні 2024 році - тоді Портнов посвідчив у нотаріуса в Мадриді свою заяву про те, що ним були "виконані всі вимоги та зобов'язання" за цим договором, і він просить зареєструвати будинок та землю під ним на його власне ім'я у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Це відбулося 2 квітня 2024 року, а вже наступного дня столична нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на це майно на дітей Портнова за договором дарування.
Олеся Липовенко є сестрою дружини Вадима Фесенка. Фесенко з Портновим - співзасновники ГО "Інвестиційна Україна" та юридичної компанії "Корпоративні технології".
Напередодні повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, уряд США запровадив санкції проти Портнова та Фонду Андрія Портнова. Санкції передбачають заборону на в'їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в американських банках.
В Україні санкції проти Андрія Портнова не запроваджувалися.
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