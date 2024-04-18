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АНАЛІТИКА

TikTok почав блокувати канали на вимогу української влади, – РНБО

16:50 18.04.2024 |

Політика

TikTok почав блокувати канали на вимогу української влади, – РНБО

 

Китайська соцмережа TikTok почала блокувати канали за поширення російської дезінформації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

"Уже заблоковано 24 канали, які просували проросійські наративи. Серед них: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші", - зазначається у повідомленні.

Раніше ЦПД виявив 83 TikTok-канали, які поширювали російську пропаганду. Вибіркова перевірка показує, що більшість із них досі доступні в Україні.

У ЦПД додали, що робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває.

Як повідомлялося, раніше ЦПД повідомив про початок офіційної співпраці з адміністрацією соцмережі ТіkTok для протидії поширення російської пропаганди та початок блокування окремих сторінок у соцмережі на території України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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