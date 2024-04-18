Ідея випуску бондів, забезпечених доходами від заморожених активів РФ, має юридичні ризики - Лагард

Пропозиція США використати заморожені російські активи на суму понад $260 млрд для випуску облігацій і спрямування залучених коштів на допомогу Україні має юридичні ризики, сказала голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на заході у Вашингтоні.

"Я бачила чотири різні схеми або пропозиції щодо обходу того, що багато юристів розглядають як дуже серйозну юридичну перешкоду, і це може бути розцінено як порушення міжнародного законодавства", - наводить слова Лагард Financial Times.

Обговорення пропозицій триває, сказала вона.

"Перехід від заморожування активів до їх конфіскації та використання заслуговує на дуже уважний розгляд", - заявила Лагард, додавши, що "це може спричинити за собою порушення міжнародного порядку, який ми хочемо захистити і зробити так, щоб Росія його поважала".

Представники G7 за підсумками зустрічі в середу виступили зі спільною заявою, в якій підтвердили "рішучість зробити так, щоб Росія заплатила за шкоду, заподіяну Україні", зазначивши, що "суверенні активи Росії, які перебувають у наших юрисдикціях, доти залишаться замороженими відповідно до нашого законодавства".

Нова інформація про плани щодо російських активів, як очікується, надійде до саміту G7, який відбудеться в Італії в червні.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що США запропонували союзникам із G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій щонайменше на $50 млрд, забезпечених прибутком від заморожених суверенних активів Росії. Обговорення перебуває на початковій стадії, а деякі члени G7, включно з Німеччиною і Францією, з обережністю відреагували на цю ідею, зазначило джерело агентства.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант зазначив у середу, що план США є "дуже цікавою ідеєю" і що всі пропозиції щодо використання заморожених активів потрібно вивчати неупереджено.

"Позиція Великої Британії завжди полягає в тому, що все потрібно робити в межах міжнародного законодавства", - додав Гант.