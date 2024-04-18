Фінансові новини
- |
- 18.04.24
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Києва приїхав міністр економіки Німеччини
10:48 18.04.2024 |
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек прибув із візитом до столиці України Київ. Його супроводжує бізнес-делегація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
У центрі уваги поїздки - нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайну допомогу, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.
Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію щодо відновлення України у Берліні у червні.
Після прибуття Габек до Києва заявив, що візит відбувся у той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки у боротьбі за свободу. "Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також виборює цінності, які об'єднують і визначають Європу", - сказав він.
Габек заявив, що Німеччина продовжуватиме допомагати Україні відновлювати пошкоджену російськими ударами інфраструктуру. "Українці мене в минулий візит вразили тим, як вони вміють імпровізувати та швидко ремонтувати свою інфраструктуру знову і знову", - заявив він.
Габек хоче зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем'єром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. Потім Габек вирушить до Молдови.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні
|Проєкт Джонсона передбачає $61 млрд для України та союзників і вимогу передати ATACMS
|Прем'єр Чехії: Маємо гроші на 500 тисяч снарядів, перші поставки можуть бути в червні
|Топ-100 людей Time. Там немає Зеленського, але є Єрмак
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ідея випуску бондів, забезпечених доходами від заморожених активів РФ, має юридичні ризики - Лагард
|До Києва приїхав міністр економіки Німеччини
|Україна вперше візьме участь у найбільших навчаннях НАТО з кібербезпеки
|Саміт ЄС підтримав термінову доставку засобів ППО в Україну
|Посол розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Конгрес США
|Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні
Бізнес
|Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11
|Western Digital готується випустити першу SD-карту ємністю 4 ТБ у 2025 році
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ