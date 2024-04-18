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АНАЛІТИКА

Україна вперше візьме участь у найбільших навчаннях НАТО з кібербезпеки

 

Представники України візьмуть участь у найбільших у світі навчаннях із кібербезпеки Locked Shields 2024, які відбуваються під егідою Центру передового досвіду НАТО з питань кібероборони в Естонії.

Про це "Європейській правді" повідомили в Національному координаційному центрі кібербезпеки (НКЦК) при Раді нацбезпеки та оборони України.

У навчаннях Locked Shields 2024 загалом візьмуть участь близько 4000 експертів із понад 40 країн, яким поставлять завдання захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни в умовах, наближених до реальних.

"Розширення залучення до участі різних країн і партнерів демонструє глобальне охоплення та важливість Locked Shields 2024, що є свідченням важливої ролі цих навчань в посиленні міжнародної співпраці в галузі кібероборони", - кажуть в НКЦК.

Locked Shields - найбільші у світі навчання з кібербезпеки. Навчаннями керував і розробляв Центр передового досвіду НАТО з питань кібербезпеки в Таллінні. У 2023 році в них узяли участь 33 країни у складі 24 різних команд.

Україна приєдналась до кіберцентру при НАТО у березні 2022 року попри блокаду цього кроку Угорщиною у минулому.
 

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