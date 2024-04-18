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АНАЛІТИКА

Саміт ЄС підтримав термінову доставку засобів ППО в Україну

 

Саміт лідерів ЄС вважає терміновим забезпечити додаткові засоби ППО для України та закликав держави-члени прискорити доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети.

Про це йдеться у висновках після першого дня саміту ЄС 17 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У своїх підсумках, які підтримали всі 27 лідерів держав ЄС, Європейська рада рішуче засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включаючи нещодавні посилені напади на енергетичний сектор.

"Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети. Вона закликає Раду (ЄС), зокрема на її майбутньому засіданні, та держави-члени забезпечити необхідні подальші дії", - йдеться у висновках.

Лідери пообіцяли, що ЄС та його держави-члени активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, включаючи таке обладнання, як генератори та силові трансформатори.

Президент Євроради Шарль Мішель, який головував на саміті, заявив, що Володимир Зеленський у своєму зверненні попросив європейців допомогти переконати США прискорити поставки зброї та фінансування для економіки України.

За словами Мішеля, лідери погодилися, що Європа також повинна швидше надавати допомогу. "Це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Дуже важливо, щоб ми досягли результатів", - сказав він ЗМІ після зустрічі.

Зеленський у відеозверненні до лідерів Європейського Союзу 17 квітня на саміті закликав до посилення військової допомоги Україні, зокрема протиповітряної оборони.

Зеленський нагадав про російський обстріл Чернігова, який забрав життя щонайменше 17 людей.

Раніше міністри закордонних справ і оборони Німеччини Анналена Бербок і Борис Пісторіус у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.
Ключові теги: ЄС
 

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