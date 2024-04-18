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АНАЛІТИКА

Сили оборони отримали 2 тисячі засобів РЕБ, створених українськими розробниками

23:24 17.04.2024 |

Політика

 

Україна вже закупила та передала Силам оборони 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ближньої дії вітчизняного виробництва, зокрема й так званий окопний РЕБ.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що виробники РЕБ є також учасниками defense-tech кластера Brave1.

"Більшу частину Генштаб розподілив і передав Силам оборони на найгарячіші ділянки фронту, щоб військові використовували їх для захисту техніки, транспорту, штурмових підрозділів та передових позицій", - повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в Україні з'явився новий клас засобів - РЕБ ближньої дії. Вони захищають бронетехніку, автотранспорт, автомобілі евакуації та логістики, особовий склад від ворожих дронів.

У міністерстві додають, що кошти на закупівлю РЕБ передала партія "Слуга народу". Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ.

Федоров також наголосив, що стратегічним завдання для України є забезпечити кожен підрозділ та кожну одиницю техніки засобами радіоелектронної боротьби.

За матеріалами: Економічна правда
 

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