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Орбан відзначився скандальною заявою: Без підтримки Заходу Україна не існуватиме
17:59 17.04.2024 |
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан відзначився новою порцією скандальних заяв про Україну, назвавши її "протекторатом" Заходу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав на Конференції національного консерватизму в Брюсселі, його слова наводить Politico.
Угорський прем'єр вважає, що без грошей і зброї з боку ЄС і США Україна "як держава припинить своє існування".
Він також повторив своє виловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між РФ і країнами НАТО.
"Буферна зона повинна існувати", - сказав Орбан.
Очільник уряду Угорщини також розкритикував Захід за військову підтримку України.
"Те, що роблять європейці, погано, вони не націлені на припинення вогню, і ми не протистоїмо серйозно всім наслідкам підтримки країни, яка перебуває у війні, яку неможливо (виграти)", - сказав він.
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