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АНАЛІТИКА

Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що Рада Україна-НАТО, про проведення якої з огляду на потреби України в засобах ППО від російських повітряних атак просив президент України Володимир Зеленський, відбудеться цієї п'ятниці за участю глави Української держави.

Про це Столтенберг повідомив у середу в Брюсселі на пресконференції за участю прем'єр-міністрів Нідерландів Марка Рютте, Данії Метте Фредеріскен і Чехії Петра Фіали, що відбулася після зустрічі, на якій обговорювали постачання засобів протиповітряної оборони союзників Україні.

"Президент Зеленський просив провести засідання Ради Україна-НАТО, і ми проведемо засідання в п'ятницю. Воно відбудеться з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони НАТО, щоб вирішити нагальні потреби в більшій підтримці України, зокрема я очікую, що вони зосередяться на протиповітряній обороні, як ми це обговорили сьогодні, а також на додаткових артилерійських снарядах", - сказав генсек НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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