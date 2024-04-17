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АНАЛІТИКА

НАБУ оголосило у розшук екснардепа Демчака

15:54 17.04.2024 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака, якого підозрюють у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві.

Екснардепа підозрюють у кримінальному провадженні, відкритому 8 квітня цього року, повідомляється на сайті НАБУ.

Підозру Демчаку складено за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

НАБУ оголосило у розшук екснардепа Демчака

 

Як повідомлялося, на початку квітня НАБУ повідомило Демчаку про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві, коли він мав маєток під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався. На думку НАБУ і САП, екснардеп незаконно отримав ці компенсації.

Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування не встановлено.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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